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2 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına ceza yağdı - Son Dakika

2 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına ceza yağdı

05.07.2021 17:36
2 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına ceza yağdı, System.String[]

Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 73 kaçak göçmeni tıka basa araca doldurup 2 kişinin havasızlıktan ölümüne neden olan ve aralarında HDP'li H.Ü.'nün de bulunduğu 8 kişiye ceza yağdı.

Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 73 kaçak göçmeni tıka basa araca doldurup 2 kişinin havasızlıktan ölümüne neden olan ve aralarında HDP'li H.Ü.'nün de bulunduğu 8 kişiye ceza yağdı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen yıl düzensiz göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla girmesini sağladıkları gerekçesiyle haklarında iddianame düzenlenen HDP'li H.Ü.'nün de aralarında olduğu 8 şüphelinin yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Minibüse kapasitesinin üzerinde yolcu bindirerek 2 kişinin havasızlıktan ölümüne neden oldukları, tedbirsiz davrandıkları iddia edilen sanıkların "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapmak" ve "taksirle ölüme neden olmak" suçlarından 897'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Jandarma ekiplerince 4 Ekim 2020'de Köşebaşı Mahallesi'nde durdurulan minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 73 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtilen iddianamede, minibüsün içinde havasızlıktan dolayı 2 Pakistan uyruklunun hayatını kaybettiği aktarıldı. Üç şüphelinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüse gözcülük yaptığı ifade edilen iddianamede, hayatını kaybeden 2 kaçak göçmenle ilgili İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun hazırladığı rapor da yer aldı. Raporda, minibüste ölen 2 kaçak göçmenin "havasız kalma sonucu" yaşamını yitirdiğinin kesin olarak saptandığı aktarıldı.

Afganistan uyruklu bir kaçak göçmenin şüphelilerden ikisini teşhis ettiğine yer verilen iddianamede, İl Jandarma Komutanlığının HTS raporuna göre şüphelilerin olay gecesi iştirak içinde hareket ettikleri bildirildi. Kaçak göçmenlerin taşındığı aracı kullanan şüpheli S.B. ile araca gözcülük yapan A.H., Ç.Ö. ve H.Ü.'nün aynı gün yakalandığı ifade edilen iddianamede, diğer şüpheliler N.Ö., S.Ö., Y.K. ve Z.K.'nin de göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak ettiği, yol güvenliğini sağladıkları belirtildi.

HTS kayıtlarından da şüphelilerin olay günü birbirleriyle iletişim halinde olduğuna işaret edilen iddianamede, "Tüm dosya kapsamında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde birden fazla kişi ile göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri, araçta yakalanan göçmen sayısı dikkate alındığında, mağdurların onur kırıcı muameleye maruz bırakıldıkları, ayrıca meydana gelen ölüm ve yaralanma nedeniyle mağdurların hayatları bakımından tehlikenin mevcut olduğu belirlenmiştir. Şüphelilerin, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak yolcu taşıma kapasitesinin çok üstünde, araca 73 kişiyi bindirmeleri, aracın kapasitesi ve bindirilecek yolcu sayısı hakkında bilgilerinin bulunması, netice olarak 2 göçmenin hayatını kaybettiği olayda ölüm ve yaralanmanın olabileceğini öngörmelerine rağmen tedbirsiz davrandıkları tespit edilmiştir" denildi. - VAN

2 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına ceza yağdı
2 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına ceza yağdı
2 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına ceza yağdı
2 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına ceza yağdı

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına ceza yağdı - Son Dakika


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