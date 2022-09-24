2 GRUBUN SİLAHLI ÇATIŞMASINDA TORUNUNUN KINASINA GİTMEK İSTEYEN KADIN ÖLDÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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2 GRUBUN SİLAHLI ÇATIŞMASINDA TORUNUNUN KINASINA GİTMEK İSTEYEN KADIN ÖLDÜ, 4 YARALI

24.09.2022 21:33

ADANA'da iki grubun otomobillerde çatıştığı silahlı kavgada, torununun nişan törenine gitmek için hazırlanıp evinin önünde tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker (90), başından vurularak hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

ADANA'da iki grubun otomobillerde çatıştığı silahlı kavgada, torununun nişan törenine gitmek için hazırlanıp evinin önünde tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker (90), başından vurularak hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 ACF 274 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 3817 sokakta karşılaştı. Otomobillerdeki kişiler birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı. Sürücüsünün, çatışmadan kurtulmak isteyen 23 ACF 274 plakalı otomobil, 3822 sokağa geldiği sırada bir evin bahçe duvarına çarptı. Diğer otomobildeki saldırganlar ise kaza yapan otomobile ateş tekrar edip kaçtı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, torununun kına törenine gitmek için hazırlanan ve tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker başından, aynı evde bulunan Side Yıldız (24) ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı Yıldız, akrabaları tarafından hastaneye götürüldü.

'TORUNUNUN KINASINA GİDECEKTİ'

Otomobilde bulunan yaralı 3 şüpheli kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rahime Eker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sürücüsünün kaçtığı beyaz otomobil ve içerisindekileri yakalamak için çalışma başlattı.

'BİZ DÜĞÜN İÇİN GELMİŞTİK'

Bu sırada gazetecilere konuşan Rahime Eker'in oğlu Mevlüt Eker (72), "Biz düğün için gelmiştik. Bu kişileri tanımayız. Evdekiler hazırlık yapıyordu, çıkacaktık. Annem öldü" diye konuştu.

Olayı gördüğünü ileri süren Muzaffer Korkmaz ise "Ben evden tam çıkarken silah seslerini duydum. Kendimi korumaya aldım ve beyaz bir araç, buraya çarpan aracı kovalıyordu. 2 araçtan da birbirlerine silah sıkıyorlardı. 23 ACF 274 plakalı otomobil burada kaza yaptı, diğer araçta kaçtı" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri! 2 grubun silahlı çatışmasında torununun kınasına gitmek isteyen kadın öldü, 4 yaralı Son dakika haberleri! 2 grubun silahlı çatışmasında torununun kınasına gitmek isteyen kadın öldü, 4 yaralı Cip sürücüsü ters yön gerekçesiyle ambulansa yol vermek istemedi Cip sürücüsü ters yön gerekçesiyle ambulansa yol vermek istemedi
Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 GRUBUN SİLAHLI ÇATIŞMASINDA TORUNUNUN KINASINA GİTMEK İSTEYEN KADIN ÖLDÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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