2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var

Aydın'da henüz bilinmeyen bir sebeple 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 50 kişinin birbirine girdiği kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavga mahalleyi karıştırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, takviye ekiplerin de desteği ile kavgayı kontrol altına aldı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ, MAHALLE KARIŞTI

Olay, Osman Yozgatlı Mahallesi 1223 Sokakta saat 20.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir sebeple 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile mahalle karıştı. Yaklaşık 50 kişinin birbirine girdiği kavgada çok sayıda vatandaş yaralanırken olay yerine de çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Olay yerine takviye ekiplerin de desteği ile kontrol altına alınan kavgada çok sayıda gözaltının olduğu öğrenildi. Kavgada yaralanan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 23:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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