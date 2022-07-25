2 gün 2 gecelik aşiret düğünü! Gelin takılan altınları zor taşıdı - Son Dakika
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2 gün 2 gecelik aşiret düğünü! Gelin takılan altınları zor taşıdı

25.07.2022 14:20

Hakkari'de Büşra ile Melih Çallı çiftinin dünya evine girdiği 2 gün 2 gece süren aşiret düğününe geline takılan altınlar damga vurdu. Damada 5 milyon lira takılırken gelin ise üzerindeki 5 kilo altın nedeniyle halay çekmekte zorlandı.

Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden her ikisi de Ankara'da yaşayan iş insanı Bülent Çallı'nın oğlu avukat Melih Çallı ile Naif Çallı'nın kızı inşaat mühendisi Büşra Çallı, 16 Temmuz'da başkentte yapılan düğünle evlendi. Çallı çifti için Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde de 2 gün 2 gece süren düğün yapıldı. Düğüne, Hakkari, İstanbul, Antalya, Van ile İran ve Irak'tan gelen, aralarında siyasetçi, kurum amirleri ve aşiretlerin ileri gelenlerinin de olduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. İş insanı Bülent Çallı ve sağdıç avukat Erol Çallı'nın düğün alanında karşıladığı davetliler, yerel sanatçıların şarkılarıyla halay çekti.

GELİNE 5 KİLO ALTIN DAMADA 5 MİLYON LİRA TAKILDI

Yeni evlilere takı takmak için sıraya girenler, geline onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer, gerdanlık olmak üzere yaklaşık 5 kilo altın, damada ise 5 milyon lira taktı. Gelin Büşra Çallı'nın, üzerindeki takılarla halay çekmekte güçlük çektiği görüldü.

"DÜĞÜNÜMÜZ ŞÖLENE DÖNDÜ"

Damadın babası Bülent Çallı, oğlunun mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. 16 Temmuz'da Ankara'da binlerce kişinin katılımıyla oğlunun evlendiğini, akrabalarının ısrarı üzerine Hakkari'de de düğün yaptıklarını söyleyen Çallı, "Buradaki düğünümüze de binlerin üzerinde misafirimiz geldi. Allah'a şükür hepsini iyi ağırladık ve güzel eğlendik. Düğünümüz tam bir şölene döndü. Düğünümüze katılan bütün hemşehrilerimiz, akrabalarıma ve arkadaşlarıma, dostlarıma şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum" dedi. Çallı çifti de mutluluklarına eşlik eden akraba ve arkadaşlarına teşekkür etti.

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Hakkari, Ankara, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 gün 2 gecelik aşiret düğünü! Gelin takılan altınları zor taşıdı - Son Dakika


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