2 gün boyunca dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Denizli'de 2 gün boyunca dağda mahsur kalan keçi, kayalıkların arasından, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.



Edinilen bilgiye göre, Kale ilçesinde dağlık alanda kaybolan keçi için arama çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2 gün boyunca Doğanköy Mahallesi'nde kayaklıkların arasında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı.



İtfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmasının sonunda kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi. - DENİZLİ