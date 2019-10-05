Son Dakika Haberleri: 2 gün boyunca dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı
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2 gün boyunca dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı

21 dakika önce

Denizli'de 2 gün boyunca dağda mahsur kalan keçi, kayalıkların arasından, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

2 gün boyunca dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı, System.String[]

Denizli'de 2 gün boyunca dağda mahsur kalan keçi, kayalıkların arasından, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kale ilçesinde dağlık alanda kaybolan keçi için arama çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2 gün boyunca Doğanköy Mahallesi'nde kayaklıkların arasında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı.


İtfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmasının sonunda kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi. - DENİZLİ

Denizli, İtfaiye, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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