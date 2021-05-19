2 gün boyunca mahsur kaldılar - Son Dakika

Büyükbaş hayvan sahibi, kurtarma çalışmalarını yürüten itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - SİNOP

Uzun süren aramanın ardından 3 adet büyükbaş hayvanının Zimari Göleti çalışma sahasındaki uçurumda mahsur kaldığını görmesi üzerine Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliğine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılan büyükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Ayaz köyünde yaşayan Önder Ünal, büyükbaş hayvanlarını sabah saatlerinde otlaması için bıraktığı merada akşam saatlerinde bulamaması üzerine aramaya başladı.

Sinop 'un Türkeli ilçesinde, iki gündür uçurumda mahsur kaldığı öğrenilen 3 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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