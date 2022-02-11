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2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı - Son Dakika

2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı

11.02.2022 08:52
2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı

Meteoroloji 11-17 Şubat tarihlerinin hava durumu raporunu yayınlandı. Buna göre, Cuma ve Cumartesi günü iç kesimlerde hava sıcakları artacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklıklarının; Cuma günü batı, Cumartesi günü iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Pazar günü kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı

11 ŞUBAT CUMA İZMİR HAVA DURUMU

2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı

11 ŞUBAT CUMAANKARA HAVA DURUMU

2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı
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Son Dakika Güncel 2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı - Son Dakika
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