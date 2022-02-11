2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı - Son Dakika

Hava sıcaklıklarının; Cuma günü batı, Cumartesi günü iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Pazar günü kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11 ŞUBAT CUMA İSTANBU HAVA DURUMU

11 ŞUBAT CUMA İZMİR HAVA DURUMU

11 ŞUBAT CUMAANKARA HAVA DURUMU