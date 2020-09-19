2 gün önce aldığı ATV ölümüne neden oldu - Son Dakika

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi 2 gün önce aldığı ATV aracıyla kaza yaparak hayatını kaybetti.

Kaza, Eynesil ilçesi Köseli Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçenin İshaklı köyünde ikamet eden Muhammed Öztürk (53) adlı vatandaş, köye gidip gelmek için 2 gün önce ATV aracı aldı. Daha önce ATV kullanım tecrübesi olmayan Muhammed Öztürk, İshaklı Köyünden ilçe merkezine indiği sırada Köseli Mahallesi'nde ATV'nin hakimiyetini kaybederek takla attı. Düşme anında başını beton zemine vuran Muhammed Öztürk'e ilk müdahaleyi görgü tanıkları yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Muhammed Öztürk, kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN