2 gün önce aldıkları araçla dereye uçtular: 2 yaralı - Son Dakika

2 gün önce aldıkları araçla dereye uçtular: 2 yaralı

Amasya'da 2 gün önce satın aldıkları araçla köyden dönerken direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücünün aracıyla dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Amasya'da 2 gün önce satın aldıkları araçla köyden dönerken direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücünün aracıyla dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayırlı köyünden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Fatih Eski (21) idaresindeki 05 ABS 435 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sürücü Fatih Eski ve kardeşi Ferhat Eski (18) ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin kaza yapan aracı 2 gün önce satın aldıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

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