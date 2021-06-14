2 gün önce kurtarılan hamile yunusun bu kez cansız bedeni kıyıya vurdu - Son Dakika

İZMİR'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahilinde, çizgili yunus ölü olarak kıyıya vurdu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan çalışmada yunusun 2 gün önce Kuşadası Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıdan kurtarılıp, denize bırakıldığı belirlendi. Hamile olan yunusun karnından 89 santimetre boyundaki yavrusu da ölü çıktı.

Selçuk'un Pamucak sahilinde 12 Haziran'da gezmeye çıkanlar kıyıya yunusun vurduğunu gördü. Kumsalda çırpınan yunus, çevredekiler tarafından suya itilerek denize döndürüldü. Bir süre açıkta yüzen yunus, yine kıyıya yaklaşıp bu kez iskelenin altına sıkışınca Selçuk Belediyesi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye belediyeye bağlı hayvan ambulansı olan Haybulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yunusu sıkıştığı yerden kurtardıktan sonra derin denize götürmek için Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile iletişime geçti. Çizgili yunus, EKODOSD gönüllülerinin de yardımıyla sahil güvenlik botuna alınıp, yaklaşık 250 metre açıkta denize bırakıldı. Durumu takip etmek için dün sabah Pamucak sahiline giden EKODOSD gönülleri kumsalda bu kez yunusu ölü buldu. Yapılan çalışmada 2 metre 25 santimetre uzunluğundaki çizgili yunusun hamile olduğu belirlendi. Yunusun karnından, 89 santimetre boyundaki yavrusu da ölü olarak çıkarıldı. Yunus ve yavrusu gömülmesi için Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı görevlilerine teslim edildi.

'DENİZE DOĞRU İTMEYİN'

Çizgili yunusların kıyıdan uzak ılıman suları sevdiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu tür memeliler eğer bir sorunu yoksa canlı olarak kıyıya pek gelmezler. Böyle bir durumla karşılaşıldığında vatandaşların yunusu denize doğru itmek yerine, kıyıdaki sığlıkta üzerine ıslak havlu koyarak görevlilerin gelmesini beklemeleri daha doğru olur. Eğer bölgemizde deniz memeleri için rehabilitasyon merkezi olsaydı yunus denizden alınarak havuza konulup doğum için yardım edilebilirdi" diye konuştu.