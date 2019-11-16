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2 gün yangın çıkmıştı: Yine alevlere teslim oldu

6 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 gün önce yangın çıkan geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 gün önce yangın çıkan geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı. Yangına 8 itfaiye aracı 25 personel yangına müdahale etti.

Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. 2 önce yanan fabrikada bu akşam yine yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan geri dönüşüm fabrika yangınına Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 8 itfaiye aracı ve 25 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alındığı öğrenildi.

(Remzi Şimşek/İHA)

2 gün yangın çıkmıştı: Yine alevlere teslim oldu

İtfaiye, Erenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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