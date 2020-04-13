2 günde 11 bin 760 lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 günde 11 bin 760 lira ceza kesildi - Son Dakika

2 günde 11 bin 760 lira ceza kesildi

12 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince toplam 30 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle toplam 11 bin 760 TL ceza yazıldı.

2 günde 11 bin 760 lira ceza kesildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince toplam 30 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle toplam 11 bin 760 TL ceza yazıldı.


Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından kendi bölgesinde yasağın uygulanması için sıkı denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda 48 saatlik yasak boyunca, yasağı çiğneyen 30 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca kişi başı 392 TL idari para cezası ile cezalandırıldı. 2 gün boyunca yapılan uygulamalarda jandarma ekipleri, toplam 11 bin 760 TL idari para cezası yazdı. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:22 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

BDDK TL swap işlemlerinde limiti yüzde 1.0'e indirdi
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah         
12:18
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek         
12:11
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti         
12:05
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi         
11:58
Dev petrol arama platformu Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor         
11:55
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü         
11:44
Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın ikinci kez anne oldu Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın ikinci kez anne oldu         
11:44
Fatih Terim'in bugün yapılacak koronavirüs testi negatif çıkarsa, evdeki izolasyonu sona erecek Fatih Terim'in bugün yapılacak koronavirüs testi negatif çıkarsa, evdeki izolasyonu sona erecek         
11:28
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi         
11:28
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek         
11:24
BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi         
11:23
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor 25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor         
11:15
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim         
11:07
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:02
Lautaro Martínez'in model sevgilisi Agustina Gandolfo, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti Lautaro Martínez'in model sevgilisi Agustina Gandolfo, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti         
10:59
Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı         
10:57
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak         
10:47
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu         
10:42
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak         
10:34
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı         
10:31
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı         
10:21
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti         
10:20
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı         
10:20
"İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, abonelerinden özür diledi         
10:10
Alvaro Morata'dan takipçisinin Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten         
10:07
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı         
10:04
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu         
10:01
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi         
09:57
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum         
09:52
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 12:35:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 günde 11 bin 760 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]