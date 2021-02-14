2 günde 2 mevsim... Dün güneş bugün kar - Son Dakika

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2 günde 2 mevsim... Dün güneş bugün kar

BALIKESİR - Balıkesir'de dün kendini gösteren güneşin yerine bugün kar yağışı hakim oldu.

Balıkesir'de dün hava sıcaklığı 15 derece gibi güneşli iken, bugün havanın sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü, kentte yoğun kar yağışı etkili oluyor. Balıkesir merkez sabah saatleri itibarı ile beyaza bürünürken, Balıkesir büyükşehir belediyesine bağlı ekiplerde Teyakkuza geçerek Ana arterler üzerinde çalışmalar gösteriyor. Öte yandan, şehirlerarası yollarda da herhangi bir aksama görülmedi. Balıkesir büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri olumsuz yaşanacak herhangi bir durum için çalışmalarını sürdürüyor.