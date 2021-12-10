2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri bugün Tarım ve Orman, Adalet ile Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri ile sürüyor.

İKİ GÜNDE 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesine dair Hulusi Akar, Genel Kurul'da milletvekillerine seslendi. Bakan Akar, konuşmasında, "Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde 3 askerimiz şehit edildi. Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere bugün 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız. Bu yıl içinde 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, "Askeri fabrikanın ve arsasının satışı asla söz konusu değildir. Fabrikada 6 fırtına obüsü ve 1 adet Altay tank prototipi üretilmiştir." dedi.