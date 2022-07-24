2 GÜNDE 592 AFGAN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ - Son Dakika
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2 GÜNDE 592 AFGAN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

24.07.2022 14:40
2 GÜNDE 592 AFGAN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

SON iki günde 592 Afganistan uyruklu göçmen İstanbul Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

SON iki günde 592 Afganistan uyruklu göçmen İstanbul Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Kaçak göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin denetimler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, son 2 günde 592 Afganistan uyruklu göçmenin sınır dışı işlemleri için İstanbul ve Ankara'da uçak seferleri düzenlendi.  Geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına bulunan ve İstanbul Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 592 Afgan göçmen, uçaklarla ülkelerine gönderildi.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre 2022 yılı başından itibaren Afganistan'a 140 charter seferi düzenlendi. Bu seferlerle 25 bin 492 Afgan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Tarifeli uçuşlarla ülkesine gönderilenler göçmenlerle birlikte toplam 34 bin 679 Afgan uyruklu kaçak göçmen sınır dışı edildi. Bu zamana kadar başta Afgan uyruklu göçmenler olmak üzere diğer ülkelerden Türkiye'ye kaçak yollarla giren göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132 artış göstererek 57 bin 123 olarak kayıtlara geçti. 2016 yılından bu zamana kadar sınır dışı edilen göçmen sayısının 356 bin 819'a ulaştığı öğrenildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Afganistan, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 GÜNDE 592 AFGAN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ - Son Dakika

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