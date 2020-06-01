2 günde 9 bin 877 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 2 günlük sokak kısıtlamasında kurallara uymayan 9 bin kişiye idari veya adli işlem yapıldığını açıkladı.428 yerleşim yerinde de karantina kaldırıldı.

Kısıtlamayı delenler cezadan kaçamadı.İçişleri Bakanlığı 2 günlük sokak kısıtlamasında toplam 9 bin 877 kişiye ceza kesildiğini açıkladı. Bakanlık 24 ilde köy, mahalle ve belde gibi toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığını duyurdu. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51 bin 669.

64 İLDEKİ 428 YERLEŞİM YERİNDE İSE KARANTİNA SONA ERDİ

Açıklamada ayrıca, 'Bugüne kadar yapılan fedakarlıkları düşünerek adım atmak, 'kontrollü sosyal hayatı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı, sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır'ifadelerine yer verildi.

(İHA)