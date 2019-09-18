2 gündür aranıyordu, otomobilinde cesedi bulundu
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HATAY'ın Altınözü ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ercan Hortum (29), otomobilinde cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:04 Kaynak: DHA
HATAY'ın Altınözü
ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ercan Hortum (29), otomobilinde cesedi bulundu. Ercan'ın tabancayla vurulduğu belirlendi.
İlçenin Alakent Mahallesi yakınlarında bir kişinin otomobilde hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, tabancayla vurulduğu belirlenen Ercan Hortum'un yaşamını yitirdiği saptandı.
Yakınlarının 2 gündür kendisinden haber alamadığı belirtilen Ercan Hortum'un cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi.
Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
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