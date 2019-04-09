2 Gündür Haber Alamadığı Ağabeyini Ölü Buldu
1 saat önce
Bursa'da bir kişi 2 gündür haber alamadığı ağabeyini evinde ölü buldu.
Bursa
'da bir kişi 2 gündür haber alamadığı ağabeyini evinde ölü buldu.
Olay, Kayhan
Mahallesi Selçukhatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Cem Dakak'tan (58) haber alamayan kardeşi durumu polise haber verdi. Kardeşinin isteği üzerine kapıyı zorlayarak içeri giren ekipler, Dekak'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yatağın üzerinde bulunan Dekak'ın iki gün önce öldüğü tahmin ediliyor. Polis
, olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:21 Kaynak: İHA
Oktay Kaynarca, Canlandırdığı Süleyman Çakır Rolünün Ölüm Yıl Dönümünü Andı
"Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu!
Çukur'da Şoke Eden İkinci Ölüm! Mahsun Karakteri Diziye Veda Etti
Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum