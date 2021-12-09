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2 gündür haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu - Son Dakika

2 gündür haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu

09.12.2021 19:42

Antalya'da 2 gündür haber alınamayan Gürkan Hatem, yaşadığı evin mutfağında hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen 40 yaşındaki adamın arkadaşları apartmanın önünde gözyaşına boğulurken, durumun şüpheli bulunması üzerine olay yerine inceleme ekipleri de getirildi.

Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3850 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında oturan Gürkan Hatem (40)'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

MUKFAKTA HAYATINI KAYBETMİŞ ŞEKİLDE BULUNDU

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile içeri girdi. Mutfak bölümünde hareketsiz bir şekilde adamın yattığını gören ekipler, olay yerine sağlık görevlilerini çağırdı. Sağlık çalışanları tarafından kontrolü yapılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

ARKADAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Acı haberi alan arkadaşları ise apartmanın önünde gözyaşları döktü. Gençler birbirlerine sarılarak teselli buldu. Yapılan incelemede şahsın arkadaşları ile en son 2 gün önce konuştuğu belirlendi.

2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Durumun şüpheli görülmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri de geldi. Şahısın cesedi ekiplerin ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

2 gündür haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu

112 Acil, Kepez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 gündür haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu - Son Dakika


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