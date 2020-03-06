2 gündür haber alınamayan bina görevlisi ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 gündür haber alınamayan bina görevlisi ölü bulundu - Son Dakika

2 gündür haber alınamayan bina görevlisi ölü bulundu

6 saat önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 gündür haber alınamayan bina görevlisi, dairesinde ölü olarak bulundu.

2 gündür haber alınamayan bina görevlisi ölü bulundu, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 gündür haber alınamayan bina görevlisi, dairesinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut mahallesinde meydana gelen olayda, bir apartmanda bina görevlisi olarak çalışan Battal Y.'den (58) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, Battal Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Battal. Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Değerli Taş, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:05 Kaynak: İHA
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