Son Dakika Haberleri: 2 Gündür Haber Alınamıyordu, Evinde Ölü Bulundu

2 Gündür Haber Alınamıyordu, Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan 60 yaşındaki Doğan Gençoğlu evinde ölü bulundu.

2 Gündür Haber Alınamıyordu, Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan 60 yaşındaki Doğan Gençoğlu evinde ölü bulundu. 

Fatih Mahallesi 1901 sokaktaki tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşadığı öğrenilen Doğan Gençoğlu, iki gündür evinden çıkmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen komşuları, Gençoğlu'nun evine gitti. Defalarca kapıyı çalan komşuları açan olmayınca, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde Doğan Gençoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Gençoğlu'nun şüpheli ölümü nedeniyle, olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı bir çalışma yaptı. Gençoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Gençoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belli olacak.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:48 Kaynak: DHA

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