2 gündür haber alınamıyordu, evine giden yakınları acı manzarayla karşılaştı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinin içerisinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Kendisinden haber alamayan yakınları, 2 gün sonra hayatını kaybeden kişinin evine gidince acı manzara ile karşılaştı.

Olay, Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Eriz isimli vatandaşın yaşadığı evin içerisinde pazartesi günü henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının dumanından etkilenen Eriz, hayatını kaybetti. Olay, Eriz'in yakınlarının evine gelmesiyle ortaya çıktı.

2 gündür Eriz'den haber alamayan yakınları, eve gidince acı manzarayla karşılaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonrasında Eriz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sonrasında olay yerinde inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrasında Eriz'in cansız bedeni otopsi merkezine götürüldü. Jandarma ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlattı. - SAKARYA