2 gündür haber alınamıyordu, ormanda bulundu - Son Dakika
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2 gündür haber alınamıyordu, ormanda bulundu

16.07.2022 17:41
2 gündür haber alınamıyordu, ormanda bulundu

ZONGULDAK'ta 2 gündür haber alınamayan şizofreni hastası Celal İnan (34), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ormanda bulundu.

ZONGULDAK'ta 2 gündür haber alınamayan şizofreni hastası Celal İnan (34), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ormanda bulundu.

Kozlu ilçesi Balçıklı köyünde yaşayan Celal İnan'dan 14 Temmuz gecesinden itibaren haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Şizofreni hastası İnan'ın son görüldüğü köyün yakınlarındaki bölgede arama çalışması başlatıldı. İnan, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra bölge halkının ortak çalışmasıyla, öğle saatlerinde, köyde ormanda bulunup ailesine teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 gündür haber alınamıyordu, ormanda bulundu - Son Dakika

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