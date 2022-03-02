2 gündür kayıp gazinin denizde cesedi bulundu - Son Dakika
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2 gündür kayıp gazinin denizde cesedi bulundu

02.03.2022 15:45
2 gündür kayıp gazinin denizde cesedi bulundu

ANTALYA'da, 2 gündür haber alınamayan Erkan Özmen'in (34), denizde cansız bedeni bulundu.

ANTALYA'da, 2 gündür haber alınamayan Erkan Özmen'in (34), denizde cansız bedeni bulundu. Evli ve 4 çocuk babası Özmen'in, vatani görevini yaparken geçirdiği kazada yaralandığı ve gazilik unvanı aldığı belirtildi.

Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı yakınlarında, 2 gündür kayıp olarak aranan Erkan Özmen'in 07 DJP 57 plakalı otomobili bulundu. Bunun üzerine aramalar, bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmalar devam ederken, deniz yüzeyinde ceset olduğunu gören kişi, polise haber verdi. Deniz polisi tarafından alınan cansız beden, yat limanına çıkarıldı. Polis tarafından yapılan incelemede, cesedin Erkan Özmen'e ait olduğu belirlendi. Özmen'in ölüm haberini alan yakınları, bölgeye gelip, polisten bilgi aldı. Özmen'in yakınları, gözyaşı dökerken cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Erkan Özmen'in, vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği kazada yaralandığı ve gazilik unvanı aldığı belirtildi. Özmen'in cenazesi, otopsinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


2 gündür kayıp gazinin denizde cesedi bulundu
2 gündür kayıp gazinin denizde cesedi bulundu
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Antalya'da kayıp olarak aranan gazinin cesedi deniz üzerinde bulundu Antalya'da kayıp olarak aranan gazinin cesedi deniz üzerinde bulundu Antalya'da denizde ceset bulundu Antalya'da denizde ceset bulundu

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 gündür kayıp gazinin denizde cesedi bulundu - Son Dakika


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