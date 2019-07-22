Son Dakika Haberleri: 2 gündür kayıp olan genç sağ bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

2 gündür kayıp olan genç sağ bulundu

1 saat önce

İzmir'den Amasya'ya dedesinin cenazesi için ailesiyle birlikte gelen ve 2 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Yılmaz Hakkı Çiftçi, sağ bulundu.

2 gündür kayıp olan genç sağ bulundu, System.String[]
İzmir'den Amasya'ya dedesinin cenazesi için ailesiyle birlikte gelen ve 2 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Yılmaz Hakkı Çiftçi, sağ bulundu.

Cenaze için Amasya'nın Belmebük köyüne gelen Çiftçi'den ailesi 2 günden haber alamaması üzerine durumu jandarma ve AFAD yetkilerine bildirdi. Jandarma ve AFAD yetkilileri Amasya merkez Belmebükköyü dağlık alanı, köyün içinde arama çalışmalarına başladı.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelleri aramalarını Belmebükköyü ile Dadı köyü arasındaki kanala kaydırdı ve mutlu haber bugün sabaha saatlerinde geldi.

Aramaların İlyas köyüne kaydırılmasının ardından sevindirici haber geldi. 18 yaşındaki Yılmaz Hakkı Çiftçi, İlyas köyünde sağ olarak bulundu. Aile de derin bir nefes aldı. Psikolojik tedavi gören Çiftçi'nin gezmek için çıktığı ve dönüş yolunu bulamadığı öğrenildi. - AMASYA
Jandarma, Amasya, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tacizcisini öldüren kadının gelinleri de gözaltında Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'dan "ikinci maaş" açıklaması 15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Çeşme'de tatil yapan Acun Ilıcalı, teknesinde ünlü isimleri ağırladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:14:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 gündür kayıp olan genç sağ bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]