2 gündür kayıp olan kişi, ölü bulundu
3 saat önce
İZMİR'in Buca ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Ali Can (29), ormanlık alanda ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:10 Kaynak: DHA
İZMİR'in Buca
ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Ali Can
(29), ormanlık alanda ölü bulundu.
Arkadaşlarıyla birlikte 2 gün önce Şahin Tepesi
'ne gelen Ali Can bir anda kayboldu. Can'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Arama çalışmaları başlatılırken, Can'ın cansız bedeni, bugün Şahin Tepesi'nde bulundu. Çalılıklar arasında bulunan Ali Can'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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