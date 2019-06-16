Son Dakika Haberleri: 2 gündür kayıp olan kişi, ölü bulundu
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2 gündür kayıp olan kişi, ölü bulundu

3 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Ali Can (29), ormanlık alanda ölü bulundu.

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İZMİR'in Buca ilçesinde, 2  gündür kayıp olan Ali Can (29), ormanlık alanda ölü bulundu.
Arkadaşlarıyla birlikte 2 gün önce  Şahin Tepesi'ne gelen Ali Can bir anda kayboldu. Can'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Arama çalışmaları başlatılırken, Can'ın cansız bedeni, bugün Şahin Tepesi'nde bulundu. Çalılıklar arasında bulunan Ali Can'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:10 Kaynak: DHA
Buca, Ali Can, İzmir, Güncel
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