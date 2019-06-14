Son Dakika Haberleri: 2 gündür kayıp olan öğrenci sulama kanalında ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

2 gündür kayıp olan öğrenci sulama kanalında ölü bulundu

7 saat önce

ŞANLIURFA'da, ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 8'inci sınıf öğrencisi Ahmet Bengi (14), sulama kanalında ölü bulundu.

2 gündür kayıp olan öğrenci sulama kanalında ölü bulundu, System.String[]
ŞANLIURFA'da, ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 8'inci sınıf öğrencisi Ahmet Bengi (14), sulama kanalında ölü bulundu. 
Geçtiğimiz çarşamba günü merkez Mutlukaya Mahallesi'ndeki evinden, iddiaya göre kimseye haber vermeden ayrılan 8'inci sınıf öğrencisi Ahmet Bengi'den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tarafından başlatılan çalışma kapsamında Ahmet'in son olarak evlerinin yakınındaki markette görüldüğü belirlendi. Çalışma devam ederken, bugün  Akçakale ilçesinin Uğraklı Mahallesi'ndeki sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulunduğu ihbarıyla ekipler bölgeye gitti. Sulama kanalından çıkarılan cesedin, yapılan incelemede Ahmet Bengi'ye ait olduğu belirlendi. Bengi'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:26 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak aşk cinayeti! Karısının sevgilisini pompalı tüfekle kurşuna dizdi Bingöl'de dev yılan görenleri şaşırttı! Ot biçerken aniden ortaya çıktı Yangından kurtarılan Özge'den dehşete düşüren iddia: Annem beni diri diri yakacaktı Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 04:28:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 gündür kayıp olan öğrenci sulama kanalında ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]