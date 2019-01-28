2 Gündür Kayıp Olan Oğuzhan Silahla Vurulmuş Halde Bulundu
1 saat önce
BOLU'da 2 gündür aranan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan'ın silahla vurulduktan sonra cesedinin dere yatağına bırakıldığı belirlendi.
BOLU'da 2 gündür aranan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan'ın silahla vurulduktan sonra cesedinin dere yatağına bırakıldığı belirlendi. Jandarma
, cinayet kurbanı gencin, katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. Bolu
merkeze bağlı Bahçeköyü'nde oturan Oğuzhan Özdoğan, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD
ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgede drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucu Özdoğan'ın köydeki derede cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Özdoğan'ın silahla vuruldumktan sonra cesedinin dere kenarına atıldığını belirledi. Çocuklarının öldüğü haberini alan acılı aile, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. - Bolu
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:19 Kaynak: DHA
Makam Aracıyla Ormanda Alkol Alan CHP'li Belediye Başkanına, Vatandaşlar Tepki Gösterdi
Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu
Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti
Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı