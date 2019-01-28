Son Dakika Haberleri: 2 Gündür Kayıp Olan Oğuzhan Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

2 Gündür Kayıp Olan Oğuzhan Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

1 saat önce

BOLU'da 2 gündür aranan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan'ın silahla vurulduktan sonra cesedinin dere yatağına bırakıldığı belirlendi.

2 Gündür Kayıp Olan Oğuzhan Silahla Vurulmuş Halde Bulundu, System.String[]
BOLU'da 2 gündür aranan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan'ın silahla vurulduktan sonra cesedinin dere yatağına bırakıldığı belirlendi. Jandarma, cinayet kurbanı gencin, katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Bolu merkeze bağlı Bahçeköyü'nde oturan Oğuzhan Özdoğan, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgede drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucu Özdoğan'ın köydeki derede cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Özdoğan'ın silahla vuruldumktan sonra cesedinin dere kenarına atıldığını belirledi. Çocuklarının öldüğü haberini alan acılı aile, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:19 Kaynak: DHA

Jandarma, Bolu, 3. Sayfa
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