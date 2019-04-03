2 Gündür Kayıp Olan Şahıs, Dere Yatağına Yuvarlanan Aracında Ölü Bulundu
1 saat önce
Bolu'nun Göynük ilçesinde dere yatağına yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü 2 gün süren aramanın sonunda ölü olarak bulundu.
Bolu'nun Göynük ilçesinde dere yatağına yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü 2 gün süren aramanın sonunda ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesinden Eskişehir istikametine seyir halinde olan Yusuf Soylu idaresindeki hafif ticari aracın kendisini takip etmediğini fark eden arkadaşı, Soylu'nun cep telefonuna ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Güzergahta arama yapan Jandarma ve AFAD ekipleri, 2 gün süren aramalarda Soylu'nun kullandığı aracın Bölücekova köyü Çatak Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlanmış halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yusuf Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Soylu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına gönderildi. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:58 Kaynak: İHA
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