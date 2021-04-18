Son dakika: 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor - Son Dakika

Son dakika: 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor

18.04.2021 06:01

Son dakika haberler: 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor Sokak sokak gezerek kaybolan kadını arıyorlar Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli kadının yakınları, başına bir şey gelmiş olmasından endişe ediyor.

2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor

Sokak sokak gezerek kaybolan kadını arıyorlar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli kadının yakınları, başına bir şey gelmiş olmasından endişe ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki yüzde 77 zihinsel engeli bulunan Sibel Kılınç, 2 gün önce gezmek için evinden çıktı. Yaşlı kadının akşam olmasına rağmen eve dönmediğini fark eden yakınları, endişelenerek soluğu polis merkezinde aldı. Burada kayıp ilanında bulunan yakınları, daha sonra yaşlı kadını sokak sokak aramaya başladı. Hiçbir yerde kadının izine rastlayamayan yakınları, zihinsel engelli yaşlı kadının kaçırılıp, başına bir şey gelmesinden endişe ediyor. Yaşlı kadının ailesi, Kılınç'ın bir an önce bulunabilmesi için herkesten yardım bekliyor.

"Üzüntülerimiz var, acılarımız var şuan"

Gündüz 11.00 sıralarında evden kendisinin çıkıp gittiğini gördüklerini belirten Sibel Kılınç'ın yeğeni 30 yaşındaki Faruk Kılınç, "Akşam saatlerinde normalde gelmesi lazım. saatler ilerleyince akşam 22.00 sıralarına kadar bekledik, gelmeyince emniyete giderek başvuruda bulunduk. 16 Nisan'da oldu bu. Şu saatlere kadar dışarıda aramalar yaptık. Çevredeki eş, dost, akraba, komşulardan, dışarıdan gören şahıslardan bilgiler aldık. Bilgiler doğrultusunda birkaç komşumuzun şüphelendiği yerler vardı. Savcılık kararıyla gittik, adres tespiti yapıp, adrese müdahale ettik. Ama adreste herhangi bir şey çıkmadı, yanıldık. Üzüntülerimiz var, acılarımız var şuan" dedi.

"Kandırılmaya çok müsait bir insan"

Daha önceden böyle bir şey hiç olmadığını söyleyen Kılınç, "Sabah evden çıkardı, giderdi, eş, dost, akrabalara giderdi. Sonra tekrar gelirdi. Ama böyle bir şey yapmamıştı. Evden kaçma, gitme, böyle ciddi sorunlar yaşamadık. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Zihinsel engelli, yüzde 77 raporu var. Yani 3 yaşında bir çocuk ona çikolata verse, 'Gel benimle' dese gidebilir, o kapasitede. Kandırılmaya çok müsait bir insan. Hiç evlenmemiş bir insan. Hayati tehlikesi olabilir. Şuan ki konumu bilmiyoruz, üzerinde herhangi bir ulaşım aleti olmadığı için bizler de bu konuda çok mağduruz" diye konuştu.

"25-26 saattir uykusuzum, hala aramaya devam ediyorum"

Halasını bulabilmek için gezmedikleri sokak kalmadığını vurgulayan Kılınç, "Sokak sokak çok gezdik. Konu komşu, emniyet mensupları, sağ olsunlar herkes seferber oldu, canı gönülden çalıştılar. Yaklaşık 25-26 saattir uykusuzum. Hala aramaya devam ediyorum. Bittiğim yere kadar arayacağım. Umudumu tüketmiyorum, her şey Allah'tan. Evden ayrılırken fotoğrafta olduğu gibi kıyafetleri vardı. Kıyafetleri değişik de olabilir, tam olarak hatırlayamayabiliyorum. Sonuçta kapalı bir kadın. Şu anki hali fotoğrafta göründüğü gibi. Zaten her yere afiş astık gören şahıslar bize bu numaradan ulaşırlarsa çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Halasının Daha önceden Beylikbağı Ziya Gökalp Lisesi civarında görüldüğünü anlatan Kılınç, Bir vatandaşımız bize şöyle bir şey söyledi; 'Halan bugün şuradaydı, şuarada bir bayan terzisi var, oradaydı, istersen oraya bir git, bir görüş, en son o kadının yanındaydı' dedi. Bunun üzerine ben hanımefendiyi ziyaret ettim. Hanımefendiyle görüştük, kendisi şöyle bir şey söyledi bize; ' Dükkanıma gelip gidiyordu, benden yardım istiyordu. Ben ona yardım ediyordu. Ama dün yanıma bir heybetli geldi. Saçı başı dağınık, eli, yüzü kızarık, telaş içerisinde kapının önünde oturdu, ağladı. Daha sonra İstanbul otoyoluna doğru gittiğini gördüm' dedi" ifadelerini kullandı.

"Kendi mücadelemiz de devam ediyor"

Halasının tez zamanda evine gelmesini istediğini kaydeden Kılınç, "Korkmasın, hiç kimse ona bir şey yapmayacak, hiç kimse ona fevri davranmayacak. Onu kaçıran da varsa ona karşı hiçbir müdahale edilmeyecek ben canı gönülden buna söz veriyorum. Eğer bunu birisi saklıyorsa en yakın devlet mensubuna, en yakın karakola teslim etmelerini rica ediyorum. Tekrar rica ediyorum; bıraksınlar, hiçbir konuda şikayetçi olunmayacaktır. Şikayet etmeyeceğiz. Çalışmalarımız şu an devam ediyor. Devlet mensuplarından yardım bekliyoruz. Kendi mücadelemiz de devam ediyor, kendimiz de arayıştayız. Birisi onu gördüyse gördüğü yeri bize söylesin. Bize söylemekten çekiniyorlarsa emniyet mensuplarına söylesinler. Hiçbir konuda davacı ve şikayetçi olmayacağız. Onu bize sağ salim getirsinler. Herhangi bir hayati tehlikesi var ise veya olduysa en yakın birimlerden haber almayı talep ediyorum. Herkes burada bekliyor. Abisi kalp hastası, yengesi kanser hastası, ortanca amcam zaten hasta. Hepimiz üzüntü içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor
Son dakika: 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor
Son dakika: 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor
Son dakika: 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor
Son dakika: 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor
Son dakika: 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor
Son dakika: 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor
Son dakika: 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor

DOST Partisi, Kocaeli, Engelli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Fatih Terim ile aranızda sıkıntı var mı?' sorusuna Mustafa Cengiz, 'Hayır, yarın toplanıyoruz' yanıtını verdi 'Fatih Terim ile aranızda sıkıntı var mı?' sorusuna Mustafa Cengiz, 'Hayır, yarın toplanıyoruz' yanıtını verdi Rusya'nın Türkiye kararı kendi ülkesini de vurdu: Kayıp 5 milyar ruble Rusya'nın Türkiye kararı kendi ülkesini de vurdu: Kayıp 5 milyar ruble Fenerbahçe'den Ülker Stadyumu'nun ekranlarında yayınlanan Kanal İstanbul karşıtı reklam için açıklama geldi Fenerbahçe'den Ülker Stadyumu'nun ekranlarında yayınlanan Kanal İstanbul karşıtı reklam için açıklama geldi Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 288 kişi vefat etti, 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 288 kişi vefat etti, 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti         
01:10
Can Yaman'ın ilişkisine nazar değdi! İkilinin ayrıldığı iddia ediliyor Can Yaman'ın ilişkisine nazar değdi! İkilinin ayrıldığı iddia ediliyor         
00:28
İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun         
00:06
Sokak kısıtlamasını ihlal eden 2 genç ortalığı karıştırdı! Kardeşinin ceza yediğini duyan ağabey, yanındakini tokatladı Sokak kısıtlamasını ihlal eden 2 genç ortalığı karıştırdı! Kardeşinin ceza yediğini duyan ağabey, yanındakini tokatladı         
23:23
Belarus Devlet Başkanı'na suikast girişimi! Saldırının arkasındaki ülkeyi Lukaşenko açıkladı Belarus Devlet Başkanı'na suikast girişimi! Saldırının arkasındaki ülkeyi Lukaşenko açıkladı         
22:51
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan aşı karşıtlığını yükseltecek sözler: Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan aşı karşıtlığını yükseltecek sözler: Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir         
21:52
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
16:14
Koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra hayatını kaybetti Koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra hayatını kaybetti         
15:17
Antalya'da endişelendiren görüntüler! Sürü halinde geldiler, vatandaşlar deniz sezonu için kaygılı Antalya'da endişelendiren görüntüler! Sürü halinde geldiler, vatandaşlar deniz sezonu için kaygılı         
14:43
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu         
10:45
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı         
07:52
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2021 06:24:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei