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2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş - Son Dakika

2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş

01.02.2022 17:28
2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş

Uşak'ta yaşayan ve evinin yakınında bulunan ormanlık alanda avlanmaya çıkan Aytekin Akca'dan 2 gündür haber alınamıyordu. Ekiplerin arama çalışmalarının sonucunda talihsiz adamın ormanda donarak öldüğü ortaya çıktı.

Uşak merkeze bağlı Bozköy Güldezler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 kız çocuk babası Aytekin Akca, 30 Ocak'ta avlanmak için evinin yakınlarındaki kırsal alana ava gitti. Akca'dan haber alamayan yakınları, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu bölgede arama çalışması başlattı.

SOĞUKTA DONARAK ÖLMÜŞ

Geniş alanda yapılan 4 saatlik arama sonucu Akca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Akca'nın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Akca'nın cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 gündür haber alınamıyordu! Ava çıkan adam, ormanda donarak ölmüş
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Ocak, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş - Son Dakika


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