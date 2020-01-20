2 gündür kayıptı, yüksek gerilim hattı direği yanında ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 gündür kayıptı, yüksek gerilim hattı direği yanında ölü bulundu - Son Dakika

2 gündür kayıptı, yüksek gerilim hattı direği yanında ölü bulundu

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çıktığı yüksek gerilim direğinde elektrik akımına kapılan Talat Orhan (26), yaşamını yitirdi.

2 gündür kayıptı, yüksek gerilim hattı direği yanında ölü bulundu, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çıktığı yüksek gerilim direğinde elektrik akımına kapılan Talat Orhan (26), yaşamını yitirdi. Orhan'ın, 2 gündür evine gitmediği ve ailesi tarafından arandığı belirtildi.

Olay, Ergene- Çerkezköy yolunda meydana geldi. Fabrikada güvenlik görevlisi, yüksek gerilim hattı direğinden gelen patlama sesinin ardından alevlerin çıktığını gördü. Bunun üzerine direğin yanına giden görevli, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin, Talat Orhan olduğu, çıktığı yüksek gerilim direğinde elektrik akımına kapıldığı belirlendi. Talat Orhan'ın, 2 gündür evine gitmediği ve ailesi tarafından arandığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Çerkezköy, Jandarma, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:57 Kaynak: DHA
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