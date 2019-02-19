Son Dakika Haberleri: 2 Günlük Emir Bebek, Beşiğinde Ölü Bulundu

2 Günlük Emir Bebek, Beşiğinde Ölü Bulundu

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 2 gün önce dünyaya gelen Emir bebek, beşiğinde ölü bulundu.

2 Günlük Emir Bebek, Beşiğinde Ölü Bulundu, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 2 gün önce dünyaya gelen Emir bebek, beşiğinde ölü bulundu.

Olay ilçeye bağlı Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gün önce dünyaya gelen Emir K.'yi emzirmek için gece uyanan annesi küçük bebeğin hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine özel araçla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Emir bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yenidoğanın cansız bedeni, hastane morgunda savcı ve polis gözetimindeki otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:17 Kaynak: DHA

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