2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı Trabzonlular'ı sokağa döktü - Son Dakika

Türkiye'de 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 30 büyükşehir arasında yer alan Trabzon'da sokağa çıkma yasağı kararının televizyonlardan açıklanmasının ardından 2 günlük ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar sokağa döküldü. Trabzonlular evlerinden çıkarak yaya ve araçları ile özellikle fırın, market ile bankamatiklere akın etti. - TRABZON