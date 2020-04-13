2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi - Son Dakika

2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

ANKARA - İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Ankaralı vatandaşlar dışarı çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan tarihinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta gerçekleşen sokağa çıkma yasağı 00.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle Başkentli vatandaşlar Türk Bayraklarıyla Ankara sokaklarında araçlarıyla gezdi.