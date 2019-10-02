Son Dakika Haberleri: 2. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Turizm Platformu toplantısı yapıldı
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2. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Turizm Platformu toplantısı yapıldı

34 dakika önce

Diyarbakır'da düzenlenecek olan olan 2. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı için DTSO ev sahipliğinde Turizm Platformu toplantısı yapıldı.

2. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Turizm Platformu toplantısı yapıldı, System.String[]

Diyarbakır'da düzenlenecek olan olan 2. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı için DTSO ev sahipliğinde Turizm Platformu toplantısı yapıldı. Turizm Platformu'nda yer alan kurumlar Gurme Fuarı, Gastronomi ve Turizm Çalıştayı için ortak çalışma kararı aldı.


Diyarbakır'da 13-17 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı için DTSO ev sahipliğinde Turizm Platformu toplantısı yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, TÜRSAB Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulu'nun katılım sağladığı toplantıda Gurme Fuarı, Gastronomi ve Turizm Çalıştayları görüşüldü. Gurme Fuarı kapsamında yapılacak etkinlikler ve gastronomi çalıştayı için kurumlar arasında işbirliği sağlandı.


Diyarbakır'da ayrıca turizm sektöründe farklı kurumların, iş kollarının sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüleceği ve işbirliğinin güçlendirileceği bir turizm çalıştayı düzenlenmesi kararlaştırıldı. Toplantıda yapılan hazırlıklar sonucunda Kasım ayında ilde turizm ve daha spesifik olarak gastronomi alanında yerelde Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP İdaresi, DTSO ve ilgili diğer kurum ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:47 Kaynak: İHA
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