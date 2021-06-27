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2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca - Son Dakika

2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca

27.06.2021 10:35

İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan koronavirüs aşısı AstraZeneca son zamanlarda yan etki ve ölüm haberleriyle gündemden düşmüyor. Aşı olduktan 2 hafta sonra beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren Zion isimli rock müzisyeni AstraZeneca aşısının bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois de aşı olduktan günler sonra yaşamını yitirmişti.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs on milyonlarca kişiye bulaştı ve dünya genelinde 4 milyona yakın insanın hayatına mal oldu.

TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK GÖRÜNDÜ

Salgın nedeniyle bilim dünyası da neredeyse tüm mesaisini pandemiye çözüm bulmaya ayırmış durumda. Dünya genelinde binlerce bilim insanı ve kuruluş pandemiye son vermek için pek çok araştırmaya imza attı ve atmaya devam ediyor. Bunun meyvelerini ise almaya başladık. Virüs ile mücadelede kilit öneme sahip pek çok aşı geliştirildi. Küresel aşılamada 3 milyar dozu geride bırakmaya hazırlanan dünya tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı gördü.

Biri artık 'dur' desin! AstraZeneca aşısı olan İngiliz rock yıldızı da hayatını kaybetti

ÜLKENİN YAKINDAN TANIDIĞI İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Ancak aşılar ile ilgili tartışmalar bir türlü bitmiyor. Özellikle İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan Kovid-19 aşısı AstraZeneca son dönemde ölüm ve yan etki haberleri ile gündemde. İngiltere'den gelen son habere göre, bir kişi daha aşı olduktan sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Üstelik bu isim ülkenin yakından tanıdığı bir sima.

48 YAŞINDAKİ ŞARKICININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Zion olarak bilinen rock müzisyeni AstraZeneca aşısı olduktan iki hafta sonra beyin kanamasından hayatını kaybetti. Aşı olduktan sonra şiddetli baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 48 yaşındaki şarkıcının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölüm ile ilgili hazırlanan ön raporda ölüm nedeninin Kovid-19 aşısının yol açtığı bir komplikasyon olabileceği bilgisine yer verildi. Şarkıcı glam punk grubu Spit Like This ile yıllarca ülkenin çeşitli bölgelerinde konserler düzenlemişti.

Biri artık 'dur' desin! AstraZeneca aşısı olan İngiliz rock yıldızı da hayatını kaybetti

İNGİLİZ MODEL DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bu aşı ülkemizde kullanılmazken daha önce ölüm ve yasaklama haberleri ile gündeme gelmişti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, geçtiğimiz günlerde AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetmişti.

İngiliz basınında geniş yer bulan haber kısa sürede "Ölüm nedeni aşı mı?" tartışmalarını beraberinde getirmişti.

2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca

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Son Dakika Dünya 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca - Son Dakika Dünya


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ŞU AN BURADASINIZ: 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca - Son Dakika
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