ADANA'DA 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika

Adana'da son iki haftada 3 iş yeri, 3 ev ve bir otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, düzenlenen operasyonla son iki hafta içerisinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Ömer Faruk B., Ramazan B., Berkan K., Fatih K. ile Mücahit Ö.?yü gözaltına aldı.

Şüphelilerden Ömer Faruk B.?nin, bir iş yerinin kepengini kaldırıp bin lira değerinde tespihleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Ramazan B.?nin ise bir evin bahçesinden bisiklet çaldığı belirlendi. Fatih K.?nin ise girdiği evden hırsızlık yaptığı, Mücahit Ö.?nün de bir iş yerinden 440 su bağlantı borusu, televizyon ve cep telefonu çaldığı saptandı. Şüphelilerden Berkan K.?nin ise bir iş yerinden televizyon, bir otomobilden de 2 bilezik, 5 yüzük ve 5 kol saati çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Faruk B., Berkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan B., Fatih K. ile Mücahit Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.