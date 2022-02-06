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2 haftada 80 koyunu telef oldu - Son Dakika

2 haftada 80 koyunu telef oldu

06.02.2022 11:33
2 haftada 80 koyunu telef oldu

Çankırı'nın Orta ilçesinde bir vatandaşın 80 küçükbaş hayvanı 2 hafta içerisinde telef oldu.

Çankırı'nın Orta ilçesinde bir vatandaşın 80 küçükbaş hayvanı 2 hafta içerisinde telef oldu. Koyunların telef olma sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatırken, çaresiz vatandaş yetkililerden yardım istedi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde yaşayan 51 aşındaki Vahit Ece'nin beslediği koyunlardan 80 tanesi 2 hafta içerisinde bilinmeyen bir sebeple hastalanarak telef oldu. Tek tek telef olan küçükbaş hayvanları için yetkililerden yardım isteyen Ece, 450 hayvanından 80i'inin telef olduğunu söyledi. Yaşanan ölümlerle ilgili inceleme başlatan Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, işletmede inceleme başlattı. Ekipler tarafından hayvanlardan ve yedikleri yemlerden numuneler alındı. Yapılacak incelemeler neticesinde hayvanların hastalanmasının sebebi belirlenecek.

"Ben ne yapacağımı şaşırdım"

Hayvanlarının toplu bir şekilde öldüğünü söyleyen Vahit Ece, "4 yıl önce hayvancılığa başladım. Son iki yıldır da küçükbaş hayvancılık yapmaktayım. Gördüğünüz gibi sağlıklı olan koyunlarımız, basit bir yem zehirlenmesinden dolayı toplu ölümlere geçti. Şu anda da devam ediyor. Yetkili kurum ve kuruşlar tarafından öncelikli şeyler yapılmaktadır. Salgın bir hastalık değil, gıda zehirlenmesi. Kullanmadığımız antibiyotik kalmadı. Ölümler devam ediyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Kamu ve kuruluşlarından bunun önüne geçmelerini istiyorum" dedi. - ÇANKIRI

2 haftada 80 koyunu telef oldu
2 haftada 80 koyunu telef oldu

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Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 haftada 80 koyunu telef oldu - Son Dakika


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