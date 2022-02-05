2 haftada 80 küçükbaş telef oldu, inceleme başlatıldı - Son Dakika

ÇANKIRI'nın Orta ilçesinde Vahit Ece'nin (51) yaklaşık 80 küçükbaş hayvanı 2 hafta içinde öldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvanların ölün nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Sultanbeyazıt Mahallesi'nde 2 yıldır hayvancılık yapan evli ve 4 çocuk babası Ece'nin 24 Ocak'tan itibaren yaklaşık 80 küçükbaş hayvanı öldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ece'nin başvuru su üzerine ölümlerle ilgili inceleme başlattı. Hastalanan hayvanlar ile yedikleri yemlerden numune alındı. Çankırı Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün de işletmede inceleme yaptı. Hayvanların ölüm nedeni inceleme sonucunda belirlenecek.

450 hayvanından yaklaşık 80'inin kısa sürede öldüğünü belirten Vahit Ece, "Bazı yetkililer ölümlerin yemden kaynaklandığını söyledi. 2 yıldır hayvancılık yapıyorum. 2 senedir gözümüz gibi bakmakta olduğumuz kuzulu koyunlarımız telef oluyor. Şu anda koyunların kuzulama dönemleri. Kullanmadığımız aşı, ilaç kalmadı. Bir anda hayvana bir şeyler oluyor. Ağzından salya, su akarak olduğu yerde 2-3 gün içinde öldüğünü gözlemliyoruz karnındaki kuzusuyla. Her gün 5-10 tane ölüm oluyor. Zehirlenme belirtileri çıkıyor. Veteriner tavsiyesiyle verdiğimiz yemleri kestik. Şu anda sadece Macar fiğ ve arpa ile beslemekteyiz. Ama zehirlenmelerin önüne geçemedik. Ben çok büyük mağdurum. Bunun neden kaynaklandığını merak ediyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "İhbar gelir gelmez Etlik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü aranıp uzmanlardan gerekli bilgiler alınmıştır. Hastalığın seyrine bakılarak, işletmede acil gereken fenni ve idari tedbirler alınmıştır. Genel görünüme göre bir salgın hastalık durumu gözükmemektedir. Sadece bu işletmede sınırlı olan ölümlerin detaylı incelenmesi için 3 Şubat akşamı müdürlüğümüz aracı ile hem hasta hayvandan hem fenni yem ve kaba yemden örnekler alınarak, Etlik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne teslim edilmiştir. Yapılan istişare sonrasında şüphe edilen hastalıkla ilgili olmak üzere tedavilerine başlanılmıştır. Hali hazırda konu gözetimimizde olup, gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.