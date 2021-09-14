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2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi - Son Dakika

2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi

14.09.2021 13:55

Sancaktepe'de pazar günü dövülerek zorla minibüse bindirilen gencin, 2 haftadır eve gitmediği için kardeşi tarafından zorla eve götürüldüğü öğrenildi. Olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde gencin güpegündüz dövülerek kaçırıldığı öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz pazar Yenidoğan Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre 2 haftadır eve gelmeyen bir genç, kahvede görülerek yakınlarına bildirildi.

DÖVEREK ARACA BİNDİRMİŞLERDİ

Bunun üzerine olay yerine gelen gencin ağabeyi, kardeşini zorla minibüse götürdü. Eve gitmek istemeyen gence sert tepki gösteren ağabey, yanındaki arkadaşı ile yumrukla genci döverek zorla minibüse bindirdi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada güpegündüz kaçırılma şeklinde yansıyan olayın kaçırılma olmadığı ortaya çıktı. Gencin dövülerek araca bindirilmesi ise çevredekilerin cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi

Yenidoğan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ahmet Saltan: Belkide uyuşturucu illetine bulaşıp hayatını mahvettiği için abisi dövüyordur bir genç evden neden kaçar ya aile baskısı yada uyuşturucu illeti. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi - Son Dakika
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