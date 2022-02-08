Üye Girişi
2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı - Son Dakika

2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı

08.02.2022 22:35
2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, Güneşler Mahallesi çevre yolu Erenler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 J 0158 ile 54 J 0037 plakalı özel halk otobüsleri, 34 HP 8183 plakalı otomobil ve 54 AGE 812 plakalı kamyonet olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak savrulan araçlar çevredeki aydınlatma direkleri ile trafik lambalarına çarparak durabildi. 12 kişinin yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebi ile Erenler istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Çalışmaların ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek - Batuhan Saçar/İHA)

2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı
2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı
2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı
2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı
2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı
2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı

YORUMLAR
500

Halk Otobüsü, Kamyonet, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:40 Son Dakika: Kadıköy'de büyük mağlubiyet! Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kayserispor'a elendi
22:13 Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu
22:11 Gazeteci Erk Acarer sosyal medyadan paylaştı: İşte Falyalı'nın katil zanlıları!
22:00 Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle toplantı yaptı
21:58 Meteoroloji'den 50 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağmur ve fırtına 2 gün sürecek
21:46 Fenerbahçe'nin en büyük pişmanlığıydı! Süper Lig'e geri dönen bu isim resmen imzayı attı
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırıda can verdi
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 22:56:30. #1.12#
SON DAKİKA: 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement