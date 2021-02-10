Son dakika haberi! Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi! Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı (2)

10.02.2021 23:57
Son dakika haberi! Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı (2)

Son dakika haber... İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe Kartal Harekat alanında şehit olan 2 askerle ilgili Twitter hesabından başsağlığı açıklamasında bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe Kartal Harekat alanında şehit olan 2 askerle ilgili Twitter hesabından başsağlığı açıklamasında bulundu. Şehit askerlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifa dileklerini ileten Altun, "Kahramanlarımızın mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun. Bölgemizde istikrarı yeniden tesis etmek, Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelecek her türlü terör tehdidini yok edip hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında kurutmak amacıyla Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde bugün itibarıyla Pençe Kartal- 2 harekatı başlatıldı. Irak'ın kuzeyi, yıllardır süren kaostan beslenen terör örgütünün yaşam alanı haline gelmiş, Suriye kriziyle birlikte terör çok daha geniş coğrafyalara yayılma fırsatı bulmuştur. Ülkemizin güvenliği ve milletimizin selameti için Irak'ta da vakit kaybedilmeden harekete geçilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Daha önce PKK, YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele etmek için Suriye'ye düzenlediğimiz harekatlar terör örgütlerinin gücünü ciddi manada kırmıştır. Barış ve huzurun teminatı olan harekatlarımız ülkemizin güvenliği ve bölgemizin istikrarı için son derece önemlidir" diyen Altun, açıklamanın devamında şunları kaydetti: "Hain terör örgütü PKK ile yıllardır süren amansız mücadelemiz, izlediğimiz kararlı güvenlik politikaları ve hızla gelişen milli savunma sanayimizle birlikte başarıyla nihayete ermek üzeredir. Türkiye, terörün kökünü kazımaya son derece kararlıdır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; bedeli ne olursa olsun Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu amaçla Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurulmaması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Muzaffer eyle Allah'ım !"

Haber: ANKARA,


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı (2) - Son Dakika
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