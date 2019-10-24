2. Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi başladı

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD) önderliğinde iki yılda bir düzenlenen "Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi"sinin ikincisi başladı.

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde başlayan kongrede, hasta hakları, uzmanlar tarafından ayrıntılarıyla masaya yatırılacak.

HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert, kongreye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Ekim'in Türkiye'de yıllardır hem resmi kurumlar tarafından hem de özel kurumlar tarafından Hasta Hakları Günü olarak kutlandığını söyledi.

Sert, dernek olarak bu tarihlere yakın günlerde hasta hakları konusunda tekrar bir farkındalık oluşturmak için bazı çalışmalar yürüttüklerini, bunlardan birisinin de iki yılda bir gerçekleştirdikleri kongre olduğunu belirtti. Sert, kongreye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kongrede konuyla ilgili kişilere, taraflara ulaşmaya çalışıyoruz ve ülkemizde hasta haklarının gidişatıyla, iyi ya da tartışmalı yönleriyle ilgili insanları daha çok bilgilendirmek, bilinçlendirmek istiyoruz. Bu anlamda yaklaşık olarak 30 konuşmacımız var. Hepsi alanlarında uzman insanlar. Bildiklerini buradaki insanlarla paylaşıyorlar. Kongrede birbirinden farklı başlıklar ele alınacak. Ülkede hastaların sıklıkla karşılaştıkları ihlal ya da sorunlarla ilgili olabiliyor. Ödemede karşılaşılan problemler, yurt dışında ya da şehir dışında tedavi alabilmenin koşularıyla ilgili konuşuyoruz."

Gürkan Sert, hastaları bilgilendirmek istedikleri alanlardan da bahsederek, şunları kaydetti:

"Onların aydınlatılması önemli. Tedavilerden önce karşılaşacakları durumlarla ilgili bilgilendirilmeleri gerektiği konusunda onlara bilgi aktarıyoruz. Hastaları özel hayatlarının korunması konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Bir de bazı hasta gruplarına yönelik spesifik sunumlarımız da olacak. İnsan üzerinde araştırmayla ilgili haklar neler, bu da kongre kapsamında ele alınacak bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Hastalarla sağlık çalışanlarını haklar çerçevesinde bütün olarak değerlendiriyoruz ve bunu bağdaştırmak istiyoruz. Bu birlikteliği artırmak istiyoruz. Böyle bir beklentimiz var."

Kongre, yapılacak oturum ve seminerlerin ardından yarın sona erecek.