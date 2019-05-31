Son Dakika Haberleri: 2 Haziran'da seçimlerin yenileneceği Yusufeli'de baraj ve HES projesinin sonuçlara etkisi oldu mu?
Son Dakika Dünya Haber

2 Haziran'da seçimlerin yenileneceği Yusufeli'de baraj ve HES projesinin sonuçlara etkisi oldu mu?

10 dakika önce

31 Mart yerel seçimleri YSK kararıyla iptal edilen Artvin Yusufeli 2 Haziran’da yeniden sandığa gidiyor. 7'nci kez yeri değiştirilecek ilçede CHP oylarının artışında veya AKP'nin oylarının düşüşünde Yusufeli Barajı ve HES projesinin bir etkisi oldu mu?

2 Haziran'da seçimlerin yenileneceği Yusufeli'de baraj ve HES projesinin sonuçlara etkisi oldu mu?, System.String[]
Artvin'in Yusufeli ilçesi 2 Haziran'da yeniden sandığa gidiyor. 31 Mart yerel seçimlerinde başa baş çıkan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin üç oyla seçimleri kazanmış, fakat CHP'nin itirazı üzerine iki kısıtlı seçmenin oy kullandığı tespit edildiği için fark bire inmişti. Sonrasında da YSK kararıyla Artvin Yusufeli'de pazar günü yerel seçimler tekrarlanıyor.

Seçim yenileme kararının ardından, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayını geri çekti. Yusufeli'de bir oy farkla seçimleri kazanan AK Parti adayı Eyüp Aytekin bu kez Cumhur İttifakı adına yarışacak. Öte yandan AK Parti-MHP'nin Yusufeli'de ittifak açıklaması başvuru süreci bittikten sonra geldiği için seçim pusulalarında MHP'nin logosu da bulunacak.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:53 
AK Parti, Yusufeli, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu üç puan önde AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı, polis kıyafeti giymiş bir kişinin silahlı saldırısına uğradı AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Kurtulmuş'a kanlı infaz! İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 19:03:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 Haziran'da seçimlerin yenileneceği Yusufeli'de baraj ve HES projesinin sonuçlara etkisi oldu mu?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]