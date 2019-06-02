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2 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

49 dakika önce

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI21.00 A Milli Takım, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde özel karşılaşmada Özbekistan'ı ağırlayacak.

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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
21.00 A Milli Takım, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde özel karşılaşmada Özbekistan'ı ağırlayacak. 
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.
Özbekistan karşılaşmasıyla 569. kez sahaya çıkacak A Milli Takım, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 270'i özel 568 maçta biri hükmen olmak üzere 215 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 246'su evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere, bu maçlardan 3'ü hükmen galibiyetten toplam 749 gol attı, kalesinde 820 gol gördü.
Milli Takımımız, Özbekistan ile bugüne kadar A Milli Takım seviyesinde hiç karşılaşmadı.

BASKETBOL
Tahincioğlu BSL
16: 30 Anadolu Efes - Galatasaray


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:33 Kaynak: DHA
Futbol, Özbekistan, Spor
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