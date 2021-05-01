"Heykelde Yeni Keşifler Yarışması" başladı - Son Dakika

"Heykelde Yeni Keşifler Yarışması" başladı

01.05.2021 12:12

Türkiye'nin 49 yıllık köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat'ın, heykel sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ve bu yıl 2'incisi düzenlenecek olan "Heykelde Yeni Keşifler" yarışmasına başvurular başladı.

Türkiye'nin 49 yıllık köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat'ın, heykel sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ve bu yıl 2'incisi düzenlenecek olan "Heykelde Yeni Keşifler" yarışmasına başvurular başladı. Bu yıl Mesa Holding'in sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan yarışmada, eserlerini sergileme fırsatı bulamayan yetenekli sanatçıların görünürlüğünü artırmak ve heykel sanatına gönül verenleri teşvik etmek amaçlanıyor. Başvurular 9 Haziran tarihine kadar devam edeceği duyuruldu.

Kendine yeni kapılar açmak ve sanatını daha geniş kitleler ile paylaşmak isteyen genç heykel sanatçıları "Heykelde Yeni Keşifler" yarışmasına davet eden Milliyet Sanat'tan yapılan açıklamada, "Birbirinden değerli isimlerin yer aldığı seçici kurul tarafından belirlenecek 10 eser arasından ilk 3'e giren yarışmacıların her biri 10 bin TL üretim desteği kazanırken, 1'inci seçilen yarışmacı yurt dışında 1 ay süren sanat eğitimi ödülünün de sahibi olacak. 9 Haziran tarihine kadar devam edecek olan yarışma başvurularının ilk elemesi Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek ve dereceye giren 10 eser belirlenecek. Daha sonra Ağustos ayında bu 10 eser arasından 1'inci olan eser seçilecek" bilgilerine yer verildi.

İlki 2019 yılında gerçekleşen yarışmanın bu seneki seçici kurulunda, Artsümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, küratör ve sanat yazarı Derya Yücel, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Ebru Özdemir, heykeltraş Fabio Lattanzi Antinori, Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz, küratör- sanat danışmanı Melike Bayık, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı koleksiyoner Meltem Demirören Oktay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Neslihan Pala,  Merkur Galeri Kurucusu ve sanat danışmanı Sabiha Kurtulmuş, Mesa Mesken Sanayi A.Ş. Tasarım Müdürü Sinem Konu Keskinok ve sanatçı Seçkin Pirim'in yer alacağı duyuruldu.

Yarışma sonunda dereceye giren 10 eser, İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak 11 Eylül tarihinde Kemer Country Club'da açılacak açık hava sergisinde sanatseverlerle buluşacak. Eserler daha sonra İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında yer alan tarihi Cemil Molla Köşkü bahçesinde "Heykelde Yeni Keşifler" sergisi kapsamında sergilenecek.


Heykelde Yeni Keşifler Yarışması başladı
Heykelde Yeni Keşifler Yarışması başladı

Türk Lirası, Türkiye, Haziran, Heykel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin 'Heykelde Yeni Keşifler Yarışması' başladı - Son Dakika Magazin


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