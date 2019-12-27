2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Yozgat'ın Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde çeşitli tarihlerde evden, bağ ve bahçeden hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı.

2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Yozgat'ın Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde çeşitli tarihlerde evden, bağ ve bahçeden hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı.


Yozgat'ta Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli tarihlerde evden, bağ ve bahçeden hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada plaka tanıma sistemleri, kamera kayıtları ve güvenlik kameralarından jandarma ekipleri, şüphelilerin E.Y. ve E.T. olduklarını tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla Sarıkaya'da yakalanarak ev, işyeri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada birçok eşya jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.


Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Jandarma, Sarıkaya, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:28 Kaynak: İHA
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