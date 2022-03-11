2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda - Son Dakika
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2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda

11.03.2022 10:02

Sarıyer'de iki İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışma anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de iki İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışma anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada da 4 kişinin hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza saat 22.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 İETT kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Cadde üzerinde meydana gelen kazada iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle de iki otobüste hasarın oluştuğu görülüyor. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda
2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda
2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda

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Büyükdere, Sarıyer, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda - Son Dakika


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