2 İlde Daha Okullar Tatil
1 saat önce
Hakkari ve Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Hakkari
ve Bingöl
'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Hakkari Valiliği
tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari Valiliği İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle İlimiz Merkezinde 31.12.2018 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 31.12.2018 Pazartesi günü eğitime ve öğretime 1 gün süre ilke ara verilmiştir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:16 Kaynak: İHA
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